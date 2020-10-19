Кухарев предложил продлить сезон сельхозярмарок в Минске

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев сегодня во время оперативного совещания поручил не ограничивать продавцов и покупателей ярмарок датой 1 ноября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

По мнению мэра, если на такой формат торговли есть спрос и если позволят погодные условия, ярмарки по выходным в ноябре необходимо продолжить.

Такие мероприятия проходят в столице с 12 сентября. За этот период общий товарооборот ярмарок составил почти Br6 млн. В них участвовали около 13 тыс. производителей, в том числе фермерские хозяйства и физические лица. Реализовано 3,4 тыс. т плодоовощной продукции на общую сумму Br3,8 млн.

Участникам Великой Отечественной войны, инвалидам I и II группы, горожанам старше 80 лет предлагают бесплатную доставку покупок на дом. В этой работе активно участвуют волонтеры БРСМ. Услугой уже воспользовались более 1,5 тыс. человек.-0-