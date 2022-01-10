Кухарев: при строительстве моста применим современные технические решения и новые подходы к внешнему облику

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев рассказал журналистам о планах строительства нового путепровода, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас главная задача - обеспечить разборку конструкций. Думаю, в течение суток мы завершим. Сейчас проектная группа готовит решения по дальнейшим работам. Вечером они будут докладывать на штабе. По итогам этого доклада будет составлен график работ, шаги и сроки для конкретных организаций, которые будут участвовать в процессе восстановления", - сказал Владимир Кухарев. Он также уточнил, что подготовкой строительных решений занимается проектная организация "Инжпроект".

Проект будут оценивать в первую очередь с точки зрения надежности и долговечности конструкций и функциональности сложной транспортной развязки в центре города.

"Будут применены современные технические решения к организации дорожного движения, новые подходы к подсветке, новые материалы", - добавил глава столицы.

Ранее сегодня мэр проинформировал, что власти рассчитывают в течение месяца закончить все строительные работы и запустить движение как по новому путепроводу, так и под ним. Для этого на объекте в круглосуточном режиме трудятся специализированные бригады.

В связи с обрушением моста на пр.Победителей над ул. Немига с 8 января по 10 февраля закрыто движение всех видов транспорта на следующих участках дорог: по ул.Немига от ул. Городской Вал до ул. Янки Купалы, по ул.Ленина от ул.Интернациональной до ул.Немига, по пр.Победителей от ул.Немига до ул.Мельникайте. Разработана схема изменения организации дорожного движения в центральной части Минска с учетом изменения маршрутов общественного транспорта в объезд Немиги. Схема может меняться исходя из ситуации, жителей и гостей столицы будут оперативно об этом информировать.

Как сообщалось ранее, в ночь на 8 января в Минске обрушилась часть путепровода на проспекте Победителей над улицей Немига. В результате происшествия никто не пострадал. Главное следственное управление СК возбудило уголовные дела по ч.1 ст.305 (нарушение проектов, обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов при производстве строительно-монтажных работ) и ч.2 ст.428 (служебная халатность) УК, которые соединены в одном производстве. Создана следственная группа из числа сотрудников ГСУ и столичного управления. В качестве предварительной версии обрушения называлась усталость конструкций в связи с работой метро и повышенной нагрузкой из-за скачков температур.

Путепровод над ул.Немига в начале пр.Победителей - одно из более 100 мостовых сооружений, обслуживаемых УП "Горавтомост". Объект построен в 1962 году. В 2017-м на мостовом сооружении выполняли косметический ремонт: меняли покрытие тротуаров и ограждающие конструкции, а также гранитную облицовку тумб.-0-