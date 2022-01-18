Кухарев призвал молодежь включаться в обсуждение не только Конституции, но и всей нормативной базы

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поддержка молодежных инициатив и участие молодых людей в общественной жизни, сохранение традиционных ценностей и улучшение демографии через закрепление понятия брака как союза мужчины и женщины, ответственность за собственное здоровье. Такие темы поднимались молодежным активом Минска на городском открытом диалоге "Сила Закона" в Мингорисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие собрало около 200 человек - экспертов, актив БРСМ и несоюзную молодежь.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, приветствуя аудиторию, отметил, что молодежь является самой активной и креативной частью общества. И поэтому ее мнение в обсуждении проекта Конституции особенно важно.

"Эта диалоговая площадка показала, что у нас неравнодушная молодежь, которая заинтересована в формировании своего будущего. Им важно, как будет развиваться Беларусь, как будут жить люди. Ребята задавали самые разные вопросы. Очень интересные, выверенные и глубокие, которые говорят о том, что молодые люди внимательно ознакомились с проектом Конституции. Мы старались ответить на все вопросы и многое почерпнули для себя. Все предложения будут проанализированы и переданы в Конституционную комиссию, чтобы в дальнейшем эксперты по ним работали", - сказал Владимир Кухарев.

Он подчеркнул, что дальше в развитие статей Конституции будет отрабатываться и нормативная база, конкретная по каждому случаю. "Эти нормативные документы также будут активно обсуждаться. Думаю, что молодежь должна подключаться, ведь все законодательство строит базу для развития страны. К примеру, закон об образовании (Кодекс об образовании. - Прим. БЕЛТА) вам, наверняка, небезынтересен. И так далее. Поэтому вы должны более смело и решительно участвовать в этих процессах, вносить свои предложения по развитию нормативной базы страны, которая разрабатывается на будущее, то есть для вас. Чтобы она соответствовала вашим запросам и потребностям. Равно как и чтобы вы понимали ответственность", - считает глава Мингорисполкома.-0-