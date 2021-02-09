Кухарев: проблему уклонения от уплаты налогов в Минске нельзя упускать из поля зрения

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На оперативном совещании в Мингорисполкоме Владимир Кухарев поручил серьезно взяться за предприятия, которые скрывают доход и выплачивают зарплату в конвертах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

"Уклонение от уплаты налогов - проблема, которую нельзя упускать из поля зрения. В результате махинаций бюджет столицы недополучает значительную часть средств, которые могли бы быть направлены на строительство или развитие социальных объектов, поэтому необходимо ужесточить контроль и усилить работу по выявлению таких организаций", - сказал Владимир Кухарев.

Для уклонения от уплаты налога на прибыль ряд организаций города применяет различные схемы сокрытия выручки и завышения затрат. "Налоговые инспекции города в 2020 году провели 449 проверок таких организаций, в результате чего 123 из них, или каждая четвертая, выведены на прибыль, сумма доплаченного налога составила Br4,5 млн, - рассказал руководитель инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Минску Андрей Соболевский. - В результате контрольных мероприятий в прошлом году в столице также было выявлено 34 факта выплаты зарплаты в конвертах, после чего в бюджет доначислено Br55 тыс. налогов".

Всего в 2020 году в бюджет Минска поступило Br5,2 млрд налогов, что на 0,5% больше, чем было запланировано. Из них 47% поступлений составил подоходный налог, почти 25% - налог на прибыль.

В минувшем году столичными налогоплательщиками были 59 тыс. организаций, 82 тыс. индивидуальных предпринимателей и 267 тыс. физических лиц.-0-