Кухарев: проблему жилых долгостроев планируем полностью решить в 2022 году

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблему жилых долгостроев планируем полностью решить в 2022 году. Об этом сегодня рассказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев во время программы "Контуры" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Долгострои в Минске есть. Они появились пять лет назад, когда в столице активно предоставлялись площадки для возведения жилья. Сейчас практически всегда право на строительство жилья получают лишь государственные организации, потому что обеспечивают его своевременный ввод. Вместе с этим, с долгостроями жилья практически разобрались. Я думаю, в течение следующего года обеспечим полностью ввод таких объектов", - сказал Владимир Кухарев.

В Минске также имеются долгострои нежилого строительства, административных зданий. На сегодняшний день насчитывается 187 таких объектов. "Установили по каждому порядок и сроки его возведения. В этом году введем в эксплуатацию 112 таких объектов, все остальные - в следующем", - отметил председатель Мингорисполкома.-0-