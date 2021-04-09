Кухарев проверил освоение инвестиционных территорий вдоль МКАД

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев проинспектировал освоение инвестиционных территорий вдоль МКАД, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Возле Минской кольцевой дороги определено 52 площадки для инвесторов. Будущие объекты уже проектируют на 21 участке, на трех ведется строительство - это сервисные центры с автосалонами на улицах Хмаринской и Машиностроителей и СТО на пр. Дзержинского. Среди десятков площадок, которые предлагаются для инвестирования, 8 предназначено для строительства торговых объектов, 13 для придорожного сервиса, 7 для возведения общественных зданий, есть участки под жилье, рекреационные зоны и производство. Как отметили во время проверки, наименее востребованными территориями являются те, что по плану предназначены под паркинг - их насчитывается 15.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поручил проанализировать целесообразность строительства паркингов в тех местах, где они предусмотрены, и при необходимости рассмотреть возможность изменения функционального назначения этих площадок. Он подчеркнул, что следует тщательно обследовать, насколько эффективно используются территории производств, граничащих с МКАД. Вполне возможно, что после такой оценки вдоль транспортной артерии появятся дополнительные инвестплощадки.

Во время инспекции также затронули вопросы благоустройства и наведения порядка вдоль Минской кольцевой, среди которых окраска ограждений, мостовых сооружений и других объектов, очистка лесных массивов от сухостойных деревьев и лишней растительности, приведение в надлежащий вид береговых линий. Глава Минска поручил продолжить озеленение откосов кольцевой с применением кустарников. Оценить результаты работы планируется через месяц.-0-