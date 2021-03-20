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20 марта 2021, 10:46

Кухарев рассказал о развитии сети велодорожек в Минске

Владимир Кухарев. Фото из архива
Владимир Кухарев. Фото из архива
Новости темы "Обращения граждан - обратная связь"
Замминистра образования проведет сегодня прямую телефонную линию
Назаренко проведет 20 марта прямую телефонную линию

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для развития велодвижения в Минске составлены план и схемы велодорожек, но в этой работе надо учитывать интересы всех жителей и существующую инфраструктуру. Об этом сообщил сегодня председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев во время прямой телефонной линии, передает корреспондент БЕЛТА.

Активный велосипедист Максим позвонил, чтобы поделиться своими предложениями по развитию велодвижения. Во-первых, он обратил внимание, что на зиму в 2020 году по ул. В.Хоружей с велодорожки в виде выделенной полосы убрали делиниатор и так и не установили заново, что делает движение недостаточно безопасным. Во-вторых, мужчина считает, что при строительстве новых станций метро не надо ограничиваться подземными переходами, а хотя бы на второстепенных улицах оставлять возможность перехода по земле. Это важно не только для велосипедистов, но и для мам с колясками, других категорий. Либо делать более покатые пандусы. И в-третьих, на некоторых транспортных развязках нет пешеходных и велосипедных связей.

Владимир Кухарев по всем пунктам дал пояснения. Делиниатор убрали для возможности проезда снегоуборочной техники. Вообще это техническое решение мэр считает не очень удачным. Относительно подземных переходов он отметил, что это необходимость, иначе город (автомобили, общественный транспорт) встанет. И покатый съезд - большая роскошь, для его обустройства нужно много метража. Да и недостаточная культура езды у некоторых велолюбителей, если они с разгона будут по пандусу въезжать в подземный переход, - дополнительная опасность и для них самих, и для пешеходов. По развязкам еще предстоит работа, есть определенные трудности, в том числе компетенции: чаще всего речь идет о территориях, пограничных для Минска и Минской области. Но на Партизанском проспекте, например, уже в этом году запланировано строительство дорожек, в частности в районе ТЦ "Момо", ближе к Шабанам, там, где еще территория Минска.

Владимир Кухарев на вопрос заявителя о развитии велодвижения отметил, что с момента появления в столице главной велодорожки в 27 км сделано немало и на других улицах: на тротуарах обустраивались участки велодорожек, общая протяженность их около 250 км. Сейчас совместно с Минским велосипедным обществом составлена схема, по которой эти участки связываются воедино. "Вдоль Слепянской водной системы, как вы хотите, сделать единую дорожку сложно, там много пересекающих улиц", - добавил Владимир Кухарев.

В целом прямая линия оказалась довольно разнообразной по тематике звонков. Так, директор компании "Недраинвест" Юрий Данилов выступил с инициативой создания сети магазинов по продаже чистой бутилированной воды наподобие МакДрайва, с удобным доступом. Но есть, по его словам, проблема с выделением мест в районах города. Пока открыты три магазина. Мэр предложил на равных условиях участвовать в аукционах по продаже права аренды подходящих площадок.

Администрация Фрунзенского района, по мнению минчанки Татьяны и еще группы горожан, никак не решает вопрос несанкционированной стихийной торговли в подземном переходе станции метро "Каменная горка". Владимир Кухарев пообещал, что займется вопросом: МЧС, санстанция, ГУВД - все там побывают. Администрации района поручено подумать, как, помимо рейдов, решить проблему раз и навсегда.

В целом тема ЖКХ превалировала среди обращений. Немало инстанций прошла минчанка Валентина Протасевич, проживающая в Первомайском районе по ул.Филимонова, 33. По ее словам, в ходе капремонта дома по проекту крышу сделали не скатной, а прямой, желоб водостока убрали. С тех пор течет кровля, промерзают стены. После разговора мэр сразу получил главе администрации района в этот же день лично посмотреть, насколько жалоба объективная, и решить вопрос. Например, сделать нормальный отлив, чтобы вода с крыши не затекала на балкон. Через две недели с заявительницей свяжутся, чтобы проконтролировать ситуацию.

Жильцы дома по ул.Ленина, 3, продолжают настойчиво добиваться, чтобы в рамках капитального ремонта многоэтажного дома сделали пристройку лифтовой шахты. Владимир Кухарев считает, что можно поискать альтернативные варианты, например капремонт с элементами реконструкции, если в рамках обычного такой проект невозможен.

К слову, в столице уже начали реализовывать комплексный подход к капремонту жилфонда, на этот год составлено 12 таких проектов. Предполагается, что работы будут вести одновременно в нескольких домах жилого квартала, после их завершения начнется капремонт дворов.-0-

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велосипед Кухарев Минск прямая линия
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