Кухарев рассказал про начало строительства метро в направлении Зеленого Луга

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом году в столице начнутся тоннельные работы второй части третьей линии метро в направлении Зеленого Луга. Об этом в эфире телеканала ОНТрассказал председатель Минского областного комитета Владимир Кухарев.

"Уже в этом году мы планируем тоннельные работы второй части третьей линии метро. Речь идет о направлении к Зеленому Лугу. Если мы не будем заниматься развитием метрополитена, это повлечет за собой значительные затраты. Мобильность передвижения – это то, что действительно важно для каждого жителя столицы", - заявил председатель Мингорисполкома.-0-

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