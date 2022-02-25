Кухарев: референдум должен сплотить нас перед вызовами времени

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию белорусы формируют будущей страны. Такую точку зрения высказал журналистам председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Мингорисполкома заявил, что все белорусы должны принять участие в голосовании. "Сегодня мы находимся в преддверии такого серьезного политического события, как республиканский референдум, где будут рассматриваться изменения в Основной закон нашего государства. Это очень важно для всех белорусов. Каждый должен понимать, что он несет ответственность за свое будущее и будущее своих близких, и должен прийти на избирательный участок. Сегодня мы формируем будущее нашей республики. Нужно сделать все для того, чтобы мы сплотились и были вместе. Мы можем наблюдать, какие вызовы нам и другим странам бросает сегодняшнее непростое время. Нужно сделать все для того, чтобы развитие нашей страны было полностью обеспечено, а ее будущее было светлым. Кроме того, важно сохранить суверенитет нашей республики", - считает Владимир Кухарев.