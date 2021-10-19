Кухарев: среди тяжелых пациентов с COVID-19 в больницах Минска нет привитых

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Среди тяжелых пациентов с COVID-19 в больницах Минска - в реанимации, на ИВЛ - нет тех, кто был привит от инфекции. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев по итогам совещания у Президента по эпидемиологической ситуации и принимаемым мерам по противодействию распространению коронавирусной инфекции, передает корреспондент БЕЛТА.

"В больницах города - в реанимациях, на ИВЛ - нет людей, которые были привиты. То есть мы видим, что вакцинация дает серьезные посылы к тому, что каждый человек должен ее пройти. На сегодняшний день других каких-то методов не придумано. Будем вести разъяснительную работу с населением, в первую очередь с людьми преклонного возраста и молодежью", - отметил глава столицы. Он привел цифры статистики, которые говорят, что новому штамму коронавируса как раз больше всего подвержена молодежь от 18 до 30 лет. Именно поэтому разъяснительная работа будет особенно активно развернута в трудовых коллективах, вузах и прочих учебных заведениях, в общественных объединениях.

"Ситуация в городе контролируемая. Мы ежедневно проводим все необходимые мероприятия, стараемся создать запас коечного фонда (для этого все предпосылки у нас есть). Также вопрос обеспечения лекарствами держим на постоянном контроле. Проводим работу в медицинских коллективах, оказываем полное содействие врачам, чтобы они были обеспечены всем необходимым", - добавил Владимир Кухарев.

Он подчеркнул и задачи, которые были поставлены главой государства. Прежде всего это оказание медицинской помощи в полном объеме. Для этого и создается необходимый запас медикаментов, резерв коечного фонда, еще раз акцентировал внимание мэр Минска. "В вопросах соблюдения масочного режима не должно быть никакого принуждения. Граждан надо убеждать, рассказывать правдивую информацию о необходимости ношения масок", - сказал Владимир Кухарев о подходах, которые будут применяться. Упор на убеждение будет сделан и при агитации за вакцинацию.-0-