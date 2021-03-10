Кухарев: столичные объекты здравоохранения продолжим оснащать современным оборудованием

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске продолжат финансировать медучреждения, строить новые и реконструировать старые, оснащать объекты здравоохранения современным оборудованием. Об этом заявил сегодня председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев на итоговой коллегии комитета по здравоохранению ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Казалось, что после печально знаменитой испанки человечество обуздало многие болезни, научилось быстро подавлять новые вирусы. Как оказалось, нет. Мы столкнулись с новым заболеванием и длительной борьбой. Сейчас надо извлечь опыт из ситуации, в которой весь мир оказался в прошлом году, и работать над тем, чтобы при необходимости медучреждения, работники больниц были готовы к таким ситуациям, - сказал Владимир Кухарев. - Прошлый год показал, что для людей в жизни главное здоровье, поэтому в городе продолжат активно финансировать медучреждения, строить новые, реконструировать старые, оснащать объекты здравоохранения современным оборудованием".

По словам главы города, необходимо серьезно посмотреть на обучение будущих работников здравоохранения, оснащение медучреждений современной техникой, пересмотреть санитарно-эпидемиологический режим.

Владимир Кухарев поблагодарил врачей за то, что они стали олицетворением спокойствия, уверенности и сосредоточенности в сложный период борьбы с коронавирусной инфекцией. "Совместными усилиями можно справиться со всеми трудностями. Врачи сплотились и показали хорошую работу", - отметил глава города.-0-