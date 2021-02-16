Кухарев: уборка подъездов и благоустройство дворов должны быть приоритетными в работе ЖКХ

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для предприятий жилищно-коммунального хозяйства столицы уборка в подъездах и во дворах, а также благоустройство придомовых территорий должны быть приоритетными направлениями в работе. Об это сегодня заявил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев на оперативном совещании, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Вопросы чистоты и благоустройства придомовых территорий вызывают больше всего нареканий у горожан. По словам мэра, этим направлениям нужно уделять первоочередное внимание, поэтому главам районных администраций поставлена задача укомплектовать штаты жилищных организаций рабочими по комплексной уборке. Также в Минске усилят работу по расчистке снега, в том числе планируют активнее задействовать эвакуаторы для перемещения машин, которые мешают уборке улиц и дворовых проездов. В районах столицы организуют субботники с участием горожан, обеспечат выдачу инвентаря.

Председатель Мингорисполкома потребовал принять исчерпывающие меры по качественной и своевременной уборке снега и наледи на территориях, которые закреплены за предприятиями торговли. "Речь идет о безопасности горожан, поэтому организации торговли, как посещаемые объекты, обязаны обеспечивать порядок", - отметил Владимир Кухарев.

В период с 8 по 12 февраля проверено более 3 тыс. городских территорий, из которых в 12,5% были выявлены недостатки по качеству уборки снега. Больше всего нареканий вызывали объекты торговли. "За указанный период оштрафованы 38 должностных и одно юридическое лицо, в отношении еще 72 должностных лиц начаты административные процессы", - рассказала главный санитарный врач Минска Светлана Ермак.

На заседании были рассмотрены и другие вопросы. По теме строительства председатель Мингорисполкома потребовал ускорить корректировку проекта реконструкции стадиона "Трактор": объект необходимо обновить к открытию Национального футбольного стадиона, который возводится по соседству. Также Владимир Кухарев рассказал, что в этом году в городе планируют начать проектирование четырех арендных домов. К долевому участию в их строительстве будут активнее привлекать столичные предприятия.

Экономика и выполнение основных прогнозных показателей остаются основными задачами города. Профильным службам поставлена задача вплотную заняться городскими площадями, которые используются недостаточно эффективно. В особенности, в центре города. Поручено определить их дальнейшие перспективы, отдавая предпочтение созданию новых производств.

Также на совещании подробно обсудили доклад главы государства, который прозвучал на Всебелорусском народном собрании. В городе разработают детальный план мероприятий по реализации поставленных перед столицей задач.-0-