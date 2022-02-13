Кухарев: в Минске установили очередность ремонта путепроводов

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После завершения работ по строительству моста на Немиге установлена очередность ремонта других путепроводов. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Начиная с первых дней, был разработан четкий график работ по восстановлению моста. Работы велись практически круглосуточно. Отлично справились со своей задачей наши проектные и подрядные организации, которые в соответствие с графиком и всеми техническими нормами провели необходимые работы. Строители понимали, что это несет для жителей и гостей Минска серьезные неудобства и старались сделать все для того, чтобы минимизировать последствия", - заявил председатель Мингорисполкома.

Кроме того, он рассказал, чем в Минске осложнен ремонт подобных путепроводов и какие моменты для этого учитываются.

"После завершения строительства на Немиге мы собираемся приступить к ряду работ над некоторыми другими проектами. В столице есть такая особенность, что даже ремонт одного путепровода приводит к серьезным проблемам, связанным с логистикой. Поэтому мы прекрасно понимаем, что вести работу сразу над несколько путепроводами довольно проблематично. Здесь очень важно учитывать все моменты, которые связаны с организацией дорожного движения. Я считаю, что на Немиге мы отработали неплохо. Во всяком случае, это не вызвало каких-то серьезных неудобств", - отметил Владимир Кухарев.-0-

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