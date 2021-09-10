Кухарев вручил 50 минчанкам орден Матери

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев сегодня вручил 50 минчанкам орден Матери, передает корреспондент БЕЛТА.

Торжества, посвященные празднованию Дня города Минска, уже вовсю развернулись в столице. Сегодня особый день перед основными гуляниями - чествование минчан, отличившихся в различных сферах. Так, утром в городской ратуше состоялось награждение граждан, которые активно участвуют в охране порядка и профилактике правонарушений. Затем в концертном зале "Верхний город" благодарили работников ЖКХ, внесших значительный вклад в благоустройство и поддержание красоты в столице.

А после обеда в Белорусском государственном молодежном театре собрались уже другие заслуженные минчане - 50 многодетных жительниц столицы, которые удостоены ордена Матери. Всего в их семьях воспитывается 255 детей. У одной из мам их вообще семеро, у трех - шестеро, у 46 - по 5 детей.

Виктории Артюховской, например, еще нет 29 лет, но она уже счастливая мама троих мальчиков и двух девочек. Старшему ребенку - 9 лет, а младшим девочкам - Вике и Нике - 4 и 3 года. "В моем случае не было других вариантов: я сама из большой семьи, у меня много сестер. Они, а также мама, бабушка, прабабушка помогают мне, когда нужно. Но особенно ценно, что и мой муж участвует в воспитании тоже, старается уделять много внимания детям, когда приезжает домой - он работает за границей", - рассказала о своем семейном укладе Виктория. Удивительно, но своих детей ей оказалось мало: сейчас она учится на учителя начальных классов в БГПУ и работает воспитателем. Трудно поверить, что эта нежная девушка может быть строгой, сильной, справляться с любым детским коллективом, настраивая на созидание, познание, но при этом не забывает и об игре.

Вообще, 39 из награжденных женщин успешно совмещают материнство и профессиональную деятельность. Среди них представительницы различных профессий - воспитатель, помощник воспитателя, учитель, директор туристического агентства, продавец, контролер-кассир, программист, преподаватель, врач, юрисконсульт, медицинская сестра, инженер по подготовке кадров, инженер-программист, бухгалтер, экономист, повар, архитектор, художник, артистка Белорусского музыкального театра, а также домашние хозяйки.

Антонина Умецкая, например, доросла до начальника бухгалтерского отдела в частной компании, воспитывая вместе с мужем пятерых детей. Кстати, поддержка и понимание нанимателя, у которого тоже многодетная семья, очень поспособствовали такой двойной самореализации. Сейчас ее старшей дочке уже 26 лет, сыновьям от 2 до 23 лет.

"Я всегда хотела большую семью, наверное, потому что сама была единственной у родителей. А еще отчасти повлиял фильм "Однажды 20 лет спустя", очень люблю эту картину. Как и главная героиня, я тоже прежде всего мама. Но не только. Во многих делах помогает муж, занимается с сыновьями - у нас же почти хоккейная команда. С самого детства мы приучаем детей не сидеть без дела: у них и спорт, и секции по интересам, и домашние дела. Они знают, что нужно трудиться. Все вместе мы держим большой загородный участок и почти все едим свое", - поделилась Антонина.

Заслуженные ордена украсили нарядные платья, воротнички и лацканы, лица осветили улыбки, а в ароматы духов вплелись цветочные нотки букетов от Мингорисполкома. Кроме того, виновницы торжества получили за счет средств республиканского бюджета единовременные денежные выплаты - по Br1 366,35 (5 БПМ).

"В этом зале присутствуют люди, которые отдали душу и сердце своим детям, делают все, чтобы они росли в заботе, внимании", - приветствовал героинь праздника Владимир Кухарев. Он пожелал им всего самого наилучшего и поблагодарил за самоотверженность и талант быть мамой и достойным человеком, успешным работником. "Государство нуждается в крепкой семье. И многодетная семья, которая является образцом для подражания в своем отношении к детям, - прочный фундамент нашего общества", - подчеркнул глава столицы.

В настоящее время в Минске проживает 16 113 многодетных семей, в которых воспитываются 51 638 несовершеннолетних детей, в том числе 31 050 детей школьного возраста. С 1996 года 903 минчанки получили эту высокую государственную награду - орден Матери.-0-