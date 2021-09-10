Кухарев вручил 50 минчанкам орден Матери

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 10 сентября 2021
Минск Ясно +23°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:07 Минздрав прокомментировал решение о снятии ограничений на пассажирское авиасообщение с Россией Общество
17:07 Дмитрий Шевцов возглавил Белорусский Красный Крест Общество
16:56 Беларусь и Россия интегрируют инфосистемы по маркировке и прослеживаемости товаров Экономика
16:43 Марсоход Perseverance собрал второй образец марсианского грунта Технологии
16:39 Рахманов: динамика интеграции определяется в том числе изменением сил на международной арене Политика
16:38 За участие в прошлогодних беспорядках в Солигорске задержаны фанаты-праворадикалы Происшествия
16:35 Кухарев вручил 50 минчанкам орден Матери Регионы
16:34 ИНТЕРВЬЮ к юбилею СК: о портрете современного следователя и громких уголовных делах Общество
16:32 Беларусь в январе-июле увеличила экспорт товаров и услуг на 32,2% до $26 млрд Экономика
16:30 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1859 пациентов с COVID-19, выписаны 1529 Общество
16:14 В Черногорию смогут въехать только вакцинированные туристы В мире
16:08 Под Молодечно задержали троих потребителей мефедрона Происшествия
16:07 Инфляция в Беларуси в августе составила 0,2% Экономика
16:05 Денежные доходы населения за август не индексируются - Минтруда Общество
15:59 В Воложинском районе спасатели помогли заблудившейся пенсионерке выйти из леса Регионы
15:54 Системы подачи кислорода модернизируют в больницах пяти городов Брестской области Регионы
15:51 В Киеве мошенники подделывали справки о вакцинации и результаты тестов на COVID-19 В мире
15:40 Автопарк барановичской станции скорой помощи пополнился новой машиной Регионы
15:36 Российский эксперт: качество жизни в Беларуси существенно выше, чем в странах Балтии Общество
15:35 Белорусские судебные эксперты и МВД Сирии договорились о сотрудничестве Общество
15:35 Авдонин: успешный опыт регионов нужно выводить на национальный уровень Общество
15:25 Акция "Трезвый водитель" проходит в Минской области Регионы
15:19 В Лиде мужчина получил 5 лет колонии за угрозы представителям власти Происшествия
15:09 Лидская предпринимательница украла тепловоз у продавца из Украины Происшествия
15:04 Русакович: встреча президентов подтвердила приоритетность строительства СГ и для Беларуси, и для России Политика
14:57 Более 80% преподавателей ГрГУ им.Янки Купалы привились от коронавируса Регионы
14:45 В Национальном историческом музее показали, как изменился Минск за последние 200 лет Культура
14:45 Русый: патриотическое воспитание является основой подготовки будущих офицеров Регионы
14:45 ВТБ (Беларусь) внедряет бесконтактные банкоматы Общество
14:35 По новой программе "Семейный капитал" более 21,1 тыс. многодетных семей открыли депозиты Общество
Все новости
Все новости
Регионы
10 сентября 2021, 16:35

Кухарев вручил 50 минчанкам орден Матери

Фото из архива
Фото из архива

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев сегодня вручил 50 минчанкам орден Матери, передает корреспондент БЕЛТА.

Торжества, посвященные празднованию Дня города Минска, уже вовсю развернулись в столице. Сегодня особый день перед основными гуляниями - чествование минчан, отличившихся в различных сферах. Так, утром в городской ратуше состоялось награждение граждан, которые активно участвуют в охране порядка и профилактике правонарушений. Затем в концертном зале "Верхний город" благодарили работников ЖКХ, внесших значительный вклад в благоустройство и поддержание красоты в столице.

А после обеда в Белорусском государственном молодежном театре собрались уже другие заслуженные минчане - 50 многодетных жительниц столицы, которые удостоены ордена Матери. Всего в их семьях воспитывается 255 детей. У одной из мам их вообще семеро, у трех - шестеро, у 46 - по 5 детей.

Виктории Артюховской, например, еще нет 29 лет, но она уже счастливая мама троих мальчиков и двух девочек. Старшему ребенку - 9 лет, а младшим девочкам - Вике и Нике - 4 и 3 года. "В моем случае не было других вариантов: я сама из большой семьи, у меня много сестер. Они, а также мама, бабушка, прабабушка помогают мне, когда нужно. Но особенно ценно, что и мой муж участвует в воспитании тоже, старается уделять много внимания детям, когда приезжает домой - он работает за границей", - рассказала о своем семейном укладе Виктория. Удивительно, но своих детей ей оказалось мало: сейчас она учится на учителя начальных классов в БГПУ и работает воспитателем. Трудно поверить, что эта нежная девушка может быть строгой, сильной, справляться с любым детским коллективом, настраивая на созидание, познание, но при этом не забывает и об игре.

Вообще, 39 из награжденных женщин успешно совмещают материнство и профессиональную деятельность. Среди них представительницы различных профессий - воспитатель, помощник воспитателя, учитель, директор туристического агентства, продавец, контролер-кассир, программист, преподаватель, врач, юрисконсульт, медицинская сестра, инженер по подготовке кадров, инженер-программист, бухгалтер, экономист, повар, архитектор, художник, артистка Белорусского музыкального театра, а также домашние хозяйки.

Антонина Умецкая, например, доросла до начальника бухгалтерского отдела в частной компании, воспитывая вместе с мужем пятерых детей. Кстати, поддержка и понимание нанимателя, у которого тоже многодетная семья, очень поспособствовали такой двойной самореализации. Сейчас ее старшей дочке уже 26 лет, сыновьям от 2 до 23 лет.

"Я всегда хотела большую семью, наверное, потому что сама была единственной у родителей. А еще отчасти повлиял фильм "Однажды 20 лет спустя", очень люблю эту картину. Как и главная героиня, я тоже прежде всего мама. Но не только. Во многих делах помогает муж, занимается с сыновьями - у нас же почти хоккейная команда. С самого детства мы приучаем детей не сидеть без дела: у них и спорт, и секции по интересам, и домашние дела. Они знают, что нужно трудиться. Все вместе мы держим большой загородный участок и почти все едим свое", - поделилась Антонина.

Заслуженные ордена украсили нарядные платья, воротнички и лацканы, лица осветили улыбки, а в ароматы духов вплелись цветочные нотки букетов от Мингорисполкома. Кроме того, виновницы торжества получили за счет средств республиканского бюджета единовременные денежные выплаты - по Br1 366,35 (5 БПМ).

"В этом зале присутствуют люди, которые отдали душу и сердце своим детям, делают все, чтобы они росли в заботе, внимании", - приветствовал героинь праздника Владимир Кухарев. Он пожелал им всего самого наилучшего и поблагодарил за самоотверженность и талант быть мамой и достойным человеком, успешным работником. "Государство нуждается в крепкой семье. И многодетная семья, которая является образцом для подражания в своем отношении к детям, - прочный фундамент нашего общества", - подчеркнул глава столицы.

В настоящее время в Минске проживает 16 113 многодетных семей, в которых воспитываются 51 638 несовершеннолетних детей, в том числе 31 050 детей школьного возраста. С 1996 года 903 минчанки получили эту высокую государственную награду - орден Матери.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Кухарев Минск награды семья
Новости рубрики Регионы
Фото из архива В Воложинском районе спасатели помогли заблудившейся пенсионерке выйти из леса
Виктор Михаловский Системы подачи кислорода модернизируют в больницах пяти городов Брестской области
Фото из архива Автопарк барановичской станции скорой помощи пополнился новой машиной
Фото из архива Акция "Трезвый водитель" проходит в Минской области
Более 80% преподавателей ГрГУ им.Янки Купалы привились от коронавируса
Фото из архива Русый: патриотическое воспитание является основой подготовки будущих офицеров
Главное
Во время встречи "Таких шагов мы еще не предпринимали". Лукашенко рассказал о серьезных договоренностях с Россией
Правительства Беларуси и России одобрили 28 союзных программ
Кочанова встретилась с председателями райисполкомов
Три новых дома в Minsk World! "Сеул" и "Куала-Лумпур" строятся, а "Турин" уже готов!
Топ-новости
Головченко: союзные программы направлены на развитие отношений при безусловном сохранении суверенитета
Беларусь и Россия согласовали совместный ответ на санкции со стороны Запада
Минздрав прокомментировал решение о снятии ограничений на пассажирское авиасообщение с Россией
По новой программе "Семейный капитал" более 21,1 тыс. многодетных семей открыли депозиты
Беларусь и Россия проведут заседание Высшего госсовета 4 ноября
Китайская вакцина против коронавируса передана в регионы Беларуси
Началась активная фаза белорусско-российского учения "Запад-2021"
Дмитрий Шевцов возглавил Белорусский Красный Крест
Сегодня во Дворце спорта выберут "Мисс Беларусь - 2021"
Кому с 10.10.2021 понадобится касса? Вероятно, и вам тоже
Эксперты о переговорах Лукашенко и Путина: взаимовыгодные договоренности и лучший ответ на давление Запада
ИНТЕРВЬЮ к юбилею СК: о портрете современного следователя и громких уголовных делах
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1859 пациентов с COVID-19, выписаны 1529
Русый: патриотическое воспитание является основой подготовки будущих офицеров
Минтруда: безработных в Беларуси стало почти на четверть меньше, чем годом ранее
Реклама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.