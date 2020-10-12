Кухарев вручил орден Матери 43 многодетным жительницам Минска

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев сегодня вручил орден Матери 43 жительницам столицы, которые воспитывают пятерых и более детей, передает корреспондент БЕЛТА.

В городском дворце культуры сегодня аншлаг: просторные залы заполнили детские голоса, которые не заглушить даже торжественной музыкой живого оркестра. В толпе особенно выделяются нарядно одетые, но с взволнованным взглядом женщины - героини этого дня, многодетные мамы.

У самой многодетной награжденной сразу восемь ребятишек, еще у шестерых - по шесть детей, у 36 - по пять детей. Примечательно, что 29 из этих женщин успешно совмещают материнство и карьеру. Среди них представительницы различных профессий - продавец, иконописец, секретарь, учитель, медицинская сестра, воспитатель, маркетолог, слесарь-сборщик, артистка хора Белгосфилармонии, специалист по логистике, рабочая, лаборант, бухгалтер, контролер-кассир, специалист по продажам, а также домашние хозяйки.

Владимир Кухарев признался, что для него это большая честь - вручать такие значимые государственные награды. "Приятно, что у нас в стране есть такой праздник, - сказал Владимир Кухарев. - Очень трудно быть многодетной мамой. Заслуживают самого большого уважения все 43 женщины, которые сегодня отмечены высокими наградами. Конечно, это большая нагрузка, но государство старается оказывать полное содействие таким семьям. Это и материальная помощь, и строительство новых детских садов, школ. С прошлого года у нас действует новая схема по семейному капиталу, когда появилась возможность вкладывать средства досрочно в строительство жилья, в обучение детей. Эта поддержка способствует тому, что у нас ежегодно увеличивается количество многодетных мам. В городе уже награждено 760 человек орденом Матери".

Он сердечно поблагодарил виновниц торжества за их такой непростой труд. И добавил, что всю Неделю матери в Минске будут проходить мероприятия в организациях, администрациях районов столицы, чествования матерей по месту работы, в роддомах.

А сегодня почетный орден для каждой мамы дополнили цветы от Мингорисполкома и концерт-поздравление. Приятным бонусом к празднику стала и единовременная денежная выплата в размере пятикратного бюджета прожиточного минимума (Br1 280,5 каждой награжденной) - за счет средств республиканского бюджета.

Выстроенная в стране система поддержки семей с детьми приносит свои плоды, в том числе и в Минске. В столице проживает 15 675 многодетных семей, в них воспитываются 50 275 детей.

Большинство составляют семьи с тремя детьми - таких 13 182. Еще в 1 960 семьях воспитываются четыре, в 533 семьях - пять и более детей.

За счет средств местного бюджета многодетные семьи Минска претендуют на дополнительные социальные гарантии. Это, в частности, ежемесячная доплата к социальным пенсиям детям-инвалидам в возрасте до 18 лет (за исключением детей, находящихся на государственном обеспечении); ежемесячная выплата детям из семей, в которых воспитывается тройня и более детей, до достижения детьми возраста трех лет; единовременная выплата бывшим выпускникам детских интернатных учреждений из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет, пока они обучаются в учреждениях профессионально-технического, среднего специального или высшего образования. Также для отдельных категорий предусмотрена доплата до полной стоимости путевки в оздоровительных лагерях и оздоровительных учреждениях; бесплатное одноразовое питание в школах для воспитанников детских домов семейного типа, приемных и опекунских семей, детских деревень и еще несколько видов доплат и преференций.

Работают в Минске и мероприятия госпрограмм в сфере демографии, включая программу семейного капитала. С 1 января 2015 года по 1 января 2020-го в столице семейный капитал назначен 11,8 тыс. семей. В первом полугодии 2020 года - 879 семьям, и 2 197 семьям разрешили использовать его досрочно.-0-