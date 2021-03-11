Кухарев встретился с трудовым коллективом "Минск-арены"

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев сегодня встретился с трудовым коллективом многопрофильного культурно-спортивного комплекса "Минск-арена", передает корреспондент БЕЛТА.

"Минск-арена" остается флагманом среди спортивных сооружений, поэтому городским властям важно знать, какая здесь разворачивается ситуация. Знаю, что прошлый год стал для комплекса сложным, но его удалось пережить. Сейчас для привлечения людей проведем модернизацию учреждения. В течение первого полугодия "Минск-арена" получит финансовую и техническую помощь, чтобы проведение мероприятий здесь стало еще более качественным", - сказал Владимир Кухарев.

Во время встречи представители коллектива МКСК "Минск-арена" задавали вопросы, касавшиеся возможности получить арендное жилье. В частности, один из сотрудников поинтересовался, можно ли его выкупить. "Арендное жилье строится для того, чтобы закрепить специалистов на предприятии, создать им комфортные условия для проживания. Продавать его не планируем, потому что тогда потеряется его смысл", - ответил Владимир Кухарев. Он также отметил, что возведение арендного жилья в столице продолжается - вскоре начнется строительство трех новых объектов.

Один из сотрудников комплекса затронул проблему капитального ремонта жилых домов, среди которых длительное ожидание и некачественное выполнение работ. "Больная тема, которая волнует многих столичных жителей. Мы планируем менять подходы к проведению капитального ремонта. Как сейчас они проходят: дом выставляется на тендер, который, как выяснялось впоследствии, выигрывали не самые добросовестные организации. Чтобы предупредить подобные моменты, вскоре начнем комплексно подходить к проведению капитальных ремонтов", - рассказал Владимир Кухарев.

Разрабатывается схема, которая позволит проводить капремонт нескольких домов в одном дворе. Она поможет отсеять компании, которые не в состоянии качественно выполнить ремонт, а также поспособствует увеличению объемов работы в этом направлении и снижению затрат. "Финансирование тоже остается вопросом, волнующим многих. Здесь все прозрачно. Мы все отчисляем определенные суммы на капремонт, которые аккумулируются на специальных счетах. Важно отметить: полученные средства составляют только 1/3 часть из реальной цены капитального ремонта - остальная сумма на его проведение идет из бюджета", - отметил Владимир Кухарев.

Во время встречи один из сотрудников обратил внимание, что несколько лет назад была информация о передаче МКСК "Минск-арена" в подчинение Министерству спорта и туризма, и поинтересовался, что об этом известно на сегодняшний день. "Буквально вчера обсуждал это с министром, мы решили, что никаких движений не будем делать. Город приложил много усилий для возведения комплекса, поэтому все остается так, как есть", - рассказал председатель Мингорисполкома.

Сотрудники комплекса также затронули вопрос строительства транспортной развязки между МКСК "Минск-арена" и Масюковщиной. Как сказал глава города, работа в этом направлении ведется. Сейчас специалисты склоняются к возведению тоннеля, чтобы сделать путь удобным и ускорить сроки строительства.

Во время встречи были затронуты вопросы реконструкции фонтана возле кинотеатра "Киев", улучшения качества воды в Московском районе и сроки массовой вакцинации столичных жителей. По всем темам Владимир Кухарев дал разъяснения.-0-

Фото Сергея Шелега