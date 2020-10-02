Кукуруза в Витебской области убрана более чем с 30% площадей

2 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Аграрии Витебской области убрали кукурузу более чем с 30% площадей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.

На утро 2 октября в регионе убрано 35 тыс. га кукурузы, или 34% площадей. Самые высокие темпы (74%) набрали аграрии Верхнедвинского района. В числе лидеров также Россонский (66%), Поставский (56%) и Полоцкий (53%) районы. Средние темпы уборки по области составляют в настоящее время 2,1-2,2 тыс. га в день. С учетом завершения массового проведения других основных видов осенних сельхозработ труженики села намерены в ближайшие дни нарастить усилия и выйти на уровень уборки в 4 тыс. га в день. "Полностью справиться с уборкой кукурузы при условии хорошей погоды планируется в течение двух декад октября", - отметили в облсельхозпроде.

С учетом высокой влажности зерна (около 40%) уборка кукурузы пока ведется на зеленую массу. Уже заготовлено 665 тыс. т силоса, или 21,4 ц кормовых единиц на условную голову скота. Это на 2,9 ц кормовых единиц выше аналогичного периода 2019 года.

Средняя урожайность кукурузы в области составляет 244,4 ц/га. Самая высокая отмечается в Витебском (356 ц/га) и Дубровенском (335 ц/га) районах.-0-