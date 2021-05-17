Кульминацией праздника "Барановичская весна" станет авиашоу

17 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Праздник "Барановичская весна", который пройдет 21 и 22 мая, даст старт мероприятиям к 150-летию города, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.

"Барановичская весна" станет началом мероприятий к юбилею города. Программа насыщенная и рассчитана практически до конца года. Будет много интересных проектов. Финальный праздник к 150-летию Барановичей планируем провести в ноябре - в день основания города", - отметил председатель горисполкома Юрий Громаковский.

В атмосферу "Барановичской весны" город-юбиляр погрузится вечером 21 мая. Развернутся выставки-продажи, вернисаж, интерактивные фотозоны. Центром притяжения станет площадь Ленина. Там состоятся церемония открытия праздника, чествование лауреатов почетного звания "Человек года", которого удостоены 12 человек, а также гала-концерт, неоновое шоу и развлекательная танцевальная программа.

Кульминацией праздника станет авиашоу. На аэродроме 61-й истребительной авиационной базы 22 мая запланированы демонстрационные полеты и парашютные прыжки. Можно будет увидеть различные модели авиатехники. На протяжении всего дня в Барановичах будут работать выставки-продажи, гостей будут ждать спортивные, молодежные площадки. В парке "Натхненыя Перамогай" пройдет фестиваль красок, в краеведческом музее - акция "Ночь музеев". На площади Ленина вечером дадут джазовый концерт, позже можно будет увидеть мистическое парикмахерское шоу, лазерное шоу и фейерверк.

В честь юбилея Барановичей местный хлебозавод выпустил эксклюзивную коллекцию пряников. Кондитеры нанесли на них глазурь с изображением центральных улиц и достопримечательностей города. Для иллюстраций использованы открытки из фондов краеведческого музея.-0-