Культурно-образовательные и туристические проекты обсудят в Полоцке с делегацией Великого Новгорода

6 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Полоцк 6-7 октября прибудет делегация из Великого Новгорода, представители городов обсудят вопросы интеграции в социальной, культурной, образовательной и туристической сферах. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Полоцком райисполкоме.

Плотное взаимодействие городов началось в мае этого года. "В первой половине сентября представители предприятия "Стекловолокно" побывали на аналогичном заводе в Великом Новгороде и обменялись информацией, теперь они работают по своей линии самостоятельно. В этот визит вместе с делегацией российского города обсудим возможности сотрудничества в сфере туризма, образования, культуры. Одна из задач нашего региона - показать и использовать потенциал Полоцка как туристического центра, а также увеличить экспорт услуг, в том числе в туристической области. Гостям из Великого Новгорода покажем популярные маршруты по достопримечательностям нашего города, обсудим, когда и как сможем обмениваться туристическими группами", - рассказала заместитель председателя Полоцкого райисполкома Светлана Валюшкина.

Она добавила, что у городов есть потенциал для взаимодействия в сфере образования. Уже намечено точечное сотрудничество, и в ближайшее время появятся белорусско-российский пары школ и вузов, которые будут заниматься общими проектами и обмениваться туристическими группами школьников и студентов. Также есть договоренность на 2022 год об участии творческих коллективов Великого Новгорода и Полоцка в праздновании дней города.

Города объединяет схожая историческая судьба. Так, в Великом Новгороде сохранился Софийский собор - один из трех, существовавших во времена христианской Руси, и здесь начал зарождаться российская государственность. Равно как и Полоцк стал колыбелью белорусской государственности. Почти как два близнеца, эти города рассчитывают на крепкие узы, а также надеются расширить рамки братской дружбы за пределы онлайн-встреч.-0-