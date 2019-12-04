Культурно-образовательный центр создадут на базе школы в Чашникском районе

4 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комплекс зданий бывшей средней школы-сада в Чашникском районе продан на аукционе почти за Br51,3 тыс. социально-культурному учреждению "Сердце Sprava" из Новолукомля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете "Витебскоблимущество", который выступал организатором торгов.

В состав лота включены три строения, в том числе два специализированных здания школы и котельная, общей площадью почти 4,9 тыс. кв.м, расположенные в агрогородке Черея. Интерес к комплексу, который выставлялся на торги в 6-й раз, проявили три покупателя. Победитель определился на 58-м шаге аукциониста, когда цена продажи превысила начальную примерно в 250 раз.

По словам представителя организации, победившей в аукционе, недвижимость планируется модернизировать и преобразовать под культурно-образовательный центр для реализации социально-культурного проекта, направленного на развитие Чашникского района. Предполагается, что в центре будут проходить различные культурные, образовательные мероприятия, он станет площадкой для реализации разнообразных творческих проектов, в том числе связанных с международным фестивалем Sprava, организатором которого выступает социально-культурное учреждение.

Также по результатам аукциона комитета "Витебскоблимущество" продано более чем за Br11,7 тыс. здание бывшей гостиницы в городском поселке Шумилино. Новым собственником одноэтажного деревянного строения площадью 134 кв.м стала индивидуальный предприниматель из райцентра. Представитель малого бизнеса намерена реконструировать строение под комплекс по оказанию ветеринарных услуг, который будет включать ветеринарный кабинет и специализированный торговый объект.

Всего с начала года на аукционах комитета "Витебскоблимущество" продано объектов республиканской и коммунальной собственности на сумму свыше Br2,8 млн, что почти на 26% больше, чем за январь-ноябрь 2018 года.

В декабре на торги комитета государственного имущества Витебского облисполкома выставлено более 100 лотов, в том числе впервые будут продаваться бывший оздоровительный лагерь "Березка" в Витебском районе, здание автоматической телефонной станции в Витебске и ряд других объектов социального и производственного назначения.-0-