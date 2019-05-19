Культурно-развлекательную программу готовят к международной выставке "Весна в Гомеле"

19 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Масштабная культурно-развлекательная программа готовится к международной выставке "Весна в Гомеле", которая пройдет в областном центре 24-25 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском отделении Белорусской торгово-промышленной палаты.

Экспозиция международной выставки "Весна в Гомеле" развернется на открытой и внутренней площадках Дворца легкой атлетики. В этом году она подчинена общей концепции "Гомельская область - ваш партнер". Ее цель - презентация экономического и инвестиционного потенциала региона, а также демонстрация его особенностей и традиций. Культурно-развлекательная программа - дополнительная возможность для этого. Так, праздник мастеров и ремесленников "Гомельская весна" продемонстрирует бережно сохраняемые региональные традиции. Около 200 самобытных творцов представят свои работы на 1,5 тыс. кв.м. Во время выставки пройдет и гастрофест "Вкусная Весна". В ресторанах, которые присоединятся к гастрономической акции, предложат оригинальные блюда национальной кухни.

Концерты под открытым небом в стиле джаз, фолк и поп-рок станут музыкальным дополнением к международной выставке "Весна в Гомеле". Два трехчасовых концерта для музыкальных гурманов состоятся на площадке у главного входа во Дворец легкой атлетики. Профессиональная сцена, живой звук, особый репертуар - основные позиции программы двух дней. 24 мая настроение зададут народная фолк-группа "Ягорава гара", вокально-инструментальная группа Yatata, поп-рок группа "Глинтвейн" и блюз-бэнд Ginger pie. А 25 мая музыкальный тон будут задавать Astrolabia (Rock/Blues-rock band), "Стары фальварак" (этно-рок), Rise (Soul, Latin), Insight bank (Jazz-Funk), Vasavi jazz (jazz-funk) и кавер-группа B-zone band.

Международная выставка "Весна в Гомеле" - крупнейшее событие в жизни юго-восточного региона страны. В этом году на площади более 5,5 тыс. кв.м будут представлены новейшие образцы продукции сотен предприятий и организаций Гомельской области, а также стенды иностранных участников. В 2018-м "Весну в Гомеле" посетили свыше 30 тыс. гостей из 32 стран мира.

Гомельское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты при поддержке Гомельского облисполкома и Гомельского горисполкома организует международную выставку "Весна в Гомеле" с 2000 года.-0-