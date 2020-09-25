Кунцевич: нельзя построить будущее Беларуси, отказавшись от прошлого и разрушив настоящее

25 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Нельзя построить будущее Беларуси, отказавшись от прошлого и разрушив настоящее. Такое мнение высказал заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич, приветствуя участников молодежного форума в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мне хотелось бы, чтобы каждый из вас помнил, что Беларусь будущего нельзя построить, если отказаться от прошлого и разрушить настоящее. Нас много, и мы разные, но Беларусь у нас одна, - отметил во время приветствия Андрей Кунцевич. - Большое спасибо, что вы сегодня здесь, вместе со своей страной. Спасибо, что отложили свои дела, мысли о предстоящих экзаменах и оценках и откликнулись на приглашение организаторов. Может быть, именно сегодня каждому из нас приходится сдавать самый важный экзамен в своей жизни".

Сегодня Могилев открыл череду молодежных форумов "Беларусь - это мы". "И мне особенно приятно, что молодежь моей родной Могилевщины дает старт серии молодежных форумов. Я уверен, что сегодня все узнают, что Беларусь - это вы, молодые, умные, светлые, амбициозные и устремленные вперед люди", - подчеркнул во время выступления замглавы Администрации Президента.

Андрей Кунцевич зачитал участникам форума приветствие Президента Беларуси Александра Лукашенко. "Вы собрались здесь, чтобы открыто и прямо выразить свою гражданскую позицию. Объединились, чтобы встать на защиту главных достижений такой же, как вы, молодой и независимой страны. Нет ничего дороже мира, безопасности и свободы, за которую наши предки в разные годы отдавали жизни. Сегодня эти ценности снова нуждаются в защите, потому что Беларусь остается центром пересечения геополитических интересов, - говорилось в приветствии. - Вы уже вошли в историю как первое поколение суверенного белорусского государства и должны остаться в ней как патриоты, которые в непростое время с честью прошли испытания на прочность, сохранили верность исконным традициям и сберегли родной дом - Беларусь".

Участниками молодежного форума в Могилеве стали 4 тыс. человек. Это представители учащейся молодежи, коллективов ведущих предприятий области. Для гостей форума подготовили большой праздничный концерт.-0-

Фото Олега Фойницкого