Кунцевич пообщался с активом Сенненского района

17 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич сегодня во время Единого дня информирования встретился с активом Сенненского района Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил Андрей Кунцевич, общение в таком формате представляет собой прежде всего открытый живой контакт с людьми, когда они могут не только услышать актуальную информацию о развитии страны и своего региона из первых уст, но и задать интересующие вопросы. "Именно такой подход и является особенностью единых дней информирования. Это очень важный канал обратной связи для органов власти как республиканского, так и местного уровня. Мы им активно пользуемся", - сказал он.

Заместитель главы Администрации Президента пояснил свой выбор места встречи: "Выбирая коллектив, мне прежде всего хотелось пообщаться с представителями социальной сферы, которая, по сути, и определяет лицо небольшого региона, является опорой местной власти и руководителей более высокого уровня".

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