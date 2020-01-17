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17 января 2020, 13:35

Кунцевич пообщался с активом Сенненского района

Андрей Кунцевич. Фото из архива
Андрей Кунцевич. Фото из архива

17 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич сегодня во время Единого дня информирования встретился с активом Сенненского района Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил Андрей Кунцевич, общение в таком формате представляет собой прежде всего открытый живой контакт с людьми, когда они могут не только услышать актуальную информацию о развитии страны и своего региона из первых уст, но и задать интересующие вопросы. "Именно такой подход и является особенностью единых дней информирования. Это очень важный канал обратной связи для органов власти как республиканского, так и местного уровня. Мы им активно пользуемся", - сказал он.

Заместитель главы Администрации Президента пояснил свой выбор места встречи: "Выбирая коллектив, мне прежде всего хотелось пообщаться с представителями социальной сферы, которая, по сути, и определяет лицо небольшого региона, является опорой местной власти и руководителей более высокого уровня".

/Будет дополнено/.-0-

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