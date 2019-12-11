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11 декабря 2019, 15:20

Кунцевич: роль региональных СМИ в формировании информповестки возрастает

Андрей Кунцевич
Андрей Кунцевич

11 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Роль региональных медиа в формировании информационной повестки постоянно возрастает. Такое мнение сегодня во время семинара "Региональные СМИ в эпоху цифровизации: новые форматы и конкурентоспособность на медиарынке" в Гродно высказал заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Региональные СМИ Гродненской области динамично развиваются. Новый облик в верстке получают газеты, качественно изменяется и наполнение сайтов, активно используются новые методы работы.

"Сегодня роль региональных медиа в формировании информационной повестки возрастает. Важнейшей функцией региональной прессы остается медийная артикуляция проблем, а также помощь местным органам власти в налаживании эффективного механизма обратной связи с людьми по острым и проблемным вопросам", - отметил Андрей Кунцевич. Он также подчеркнул роль региональной прессы в отражении развития страны, знаковых событий и решений через призму района или города.

При этом СМИ должны работать прежде всего в востребованных у читателя и зрителя форматах - в мессенджерах, в социальных сетях. Важно создавать собственное дискуссионное поле, вовлекать аудиторию в процесс обсуждения. "Необходимо последовательно и интенсивно перестраивать свои творческие подходы и бизнес-модели с учетом новой медийной реальности", - отметил Андрей Кунцевич. При этом важно уделить внимание формированию у аудитории иммунитета к фейкам и информационной гигиены.

Андрей Кунцевич обратил внимание на кадровую политику в региональных СМИ. Решение стоящих перед медиа задач - продвижение в интернете, наращивание аудитории в соцсетях и мессенджерах, привлечение в зрительскую и читательскую аудиторию молодежи - невозможно реализовать без участия в том числе и молодых профессионалов. Кроме того, планируется организовать на системной основе на ближайшие пару лет мероприятия по повышению квалификации и переподготовке кадров из региональных СМИ на базе ведущих образовательных площадок.

Работа семинара, участие в котором принимают заместители председателей гор- и райисполкомов, руководители государственных региональных СМИ, начальники отделов идеологической работы и по делам молодежи райисполкомов, а также эксперты в сфере коммуникаций, носит практический характер. Деятельность региональных массмедиа была проанализирована ранее. Сейчас даны конкретные советы по повышению эффективности работы.-0-

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