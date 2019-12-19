Кунцевич: в наших с вами силах помочь детским желаниям сбыться

19 декабря, Белыничи /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. В Новый год все мечтают о чуде, особенно дети, и в наших с вами силах помочь детским желаниям сбыться, подчеркнул в беседе с корреспондентом БЕЛТА заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич во время праздника в Белыничской вспомогательной школе-интернате. Новогодний утренник был приурочен к республиканской акции "Наши дети".

"В предновогодние дни важно делиться добром с теми, кто в этом нуждается в первую очередь. Общая задача взрослых - окружить детей заботой и вниманием, чтобы каждый ребенок почувствовал радость новогоднего праздника. Мы все мечтаем о чудесах в Новый год, а дети особенно. И в наших с вами силах помочь детским желаниям сбыться", - сказал Андрей Кунцевич.

Замглавы Администрации Президента добавил, что Могилевщина - его малая родина. Потому посещение Белыничской вспомогательной школы-интерната перед Новым годом для него особый праздник вдвойне.

Андрей Кунцевич и другие гости подарили школе-интернату необходимую бытовую и компьютерную технику, книги для библиотеки, сладости. Воспитанники интерната в свою очередь подготовили для гостей интересную новогоднюю программу: хороводы, песни, танцы и спектакль по мотивам "Золушки". "Готовились к праздникам несколько месяцев, - рассказала десятиклассница Екатерина Шляга. - Мы привыкли быть на сцене, но все равно немного волнуемся. Недавно выступали в Могилеве, на днях вернулись из Бегомля, там показывали сказку "Питер Пэн". А сегодня будем танцевать".

Ребята вместе с педагогами не только разучивали песни и танцы, но и сшили костюмы, приготовили для гостей подарки ручной работы. "Мы стараемся развивать наших деток. На базе школы-интерната работают кружки и секции, - отметила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Татьяна Дяченко. - У нас уже много лет есть своя пасека, где дети учатся ухаживать за пчелами и собирают мед, который потом сами же и кушают. Кроме того, есть швейный кружок "Золотая нить". У нас большая швейная мастерская, отличные педагоги. А после выпуска девочки, если позволяет здоровье, продолжают учиться на швей".

В Белыничской школе-интернате учатся дети с особенностями психофизического развития со всей Могилевской области: от дошколят до 16 лет, всего 85 детей, среди которых 68 сирот и 43 инвалида. Ребятам в том числе прививают навыки самостоятельной жизни, помогают адаптироваться в современном обществе.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" стартовала в Беларуси 9 декабря и продлится по 10 января. Благотворительный марафон проходит под патронатом Президента Беларуси. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют ребят с Новым годом и Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем. К благотворительной акции также присоединились общественные объединения.-0-

Фото Олега Фойницкого