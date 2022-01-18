Купальню в Логойске реконструировали к Крещению

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники лесного и коммунального хозяйства в преддверии Крещения обновили для населения Логойска купальню в честь иконы Божьей Матери "Знамение". Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Логойского райисполкома Елена Селицкая.

"Крещение в Логойске всегда проходит многолюдно, в город стекаются паломники со всей страны, чтобы набрать святой воды, окунуться в реке Гайна или в купелях Свято-Николаевской церкви. Последние были возведены в 2011 году неравнодушными людьми при поддержке предприятий и организаций района. Купальни освящал митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Гости и жители города часто посещали это место, однако в мужской купальне со временем начали наблюдаться проблемы с проточной водой. В прошлом году было принято решение ее реконструировать, были привлечены средства районного субботника. Сотрудники лесного хозяйства помогли с материалами, а коммунального - провели ремонтные работы", - рассказала Елена Селицкая.

Во время реконструкции в купальне предусмотрели систему постоянной смены воды. Теперь местные жители и гости города могут окунаться в проточной родниковой воде. Внутри объекта заменили спуск, организовали места для переодевания.

В этом году в Логойске также будут организованы крещенские купания. Обряд освящения проруби с безопасным спуском провели на реке Гайна. Окунуться также можно в купелях, которые размещены на территории церкви. На местах будут дежурить бригады скорой помощи, рядом установят лотки с горячими напитками. Для паломников организовано несколько автостоянок: возле райисполкома, Белагропромбанка и церкви.-0-