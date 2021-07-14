Купание в Минске разрешено на всех официальных пляжах - санэпидемслужба

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты санитарно-эпидемиологической службы Минска в эти дни в регулярном режиме контролируют санитарное содержание столичных зон рекреации, сообщили БЕЛТА в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии.

Каждую неделю специалисты делают отбор проб воды из водоемов для лабораторных исследований, чтобы определить места, где купаться безопасно, а где - нет. Индикатором, как пояснили в отделении коммунальной гигиены, является такой микробиологический показатель, как норма содержания кишечной палочки. А также основанием для введения запрета становится обнаружение в водоемах сальмонелл тифа и паратифов, шигелл, энтеровирусов, стафилококков, яиц гельминтов, цист патогенных кишечных простейших.

По итогам лабораторных исследований почти 180 проб воды из водоемов Минска с начала купального сезона ни один официальный пляж не был закрыт. Таким образом, сегодня минчане могут отдохнуть и искупаться на 21 пляже в 5 зонах рекреации. Это водохранилища Заславское, Цнянское, Криница, Дрозды и Комсомольское озеро.

Санэпидслужба также держит на контроле и деятельность объектов торговли и общепита, которые работают в зонах рекреации. При выявлении нарушений руководству объектов направляются рекомендации, а в случае серьезных нарушений - выносится требование о приостановлении работ, услуг.-0-