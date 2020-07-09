Купание запрещено в Дубровском водохранилище в Минском районе

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области купание запрещено только в Дубровском водохранилище, сообщили корреспонденту БЕЛТА в региональном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

По состоянию на 9 июля в области купание детей и взрослых разрешено во всех других зонах отдыха. Купание в Дубровском водохранилище запретили по результатам детального водолазного обследования дна акватории и по решению Минского райисполкома. У водоема размещены стенды с надписью "Купание запрещено!".

Всего за прошедшую неделю отобраны и исследованы 213 проб воды, из них две не соответствовали установленным требованиям по санитарно-химическим показателям безопасности (в Солигорском районе).

Также за прошлую неделю специалисты санитарно-эпидемиологической службы Минской области оценили все зоны рекреации. В 12 выявлены нарушения: несвоевременный покос сорняков, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние емкостей и площадок для сбора отходов, замусоренные пляжи. Субъектам хозяйствования, в территориальные органы исполнительной власти и ведомства направлены письма.-0-