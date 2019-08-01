Купание запретили в трех зонах отдыха в Гродно

1 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Купание запрещено в трех зонах отдыха в Гродно, поскольку пробы воды не соответствовали требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
С 25 по 31 июля отобраны и исследованы 83 пробы воды, из них 13 не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, еще 8 - по санитарно-химическим показателям.
По результатам лабораторных исследований приостановлено купание в зонах отдыха в районе Центрального пляжа и в лесопарке Пышки на Немане в Гродно. Кроме того, в областном центре запрещено купаться в Юбилейном озере.
Продолжает действовать запрет на купание в прудах по проспекту Независимости и улице Багратиона в Слониме, а также в озере Кань-Белое в Гродненском районе.
Эксплуатация зоны отдыха на пруду в Щучине на этой неделе возобновлена.-0-
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