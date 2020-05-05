Купить продукты, лекарства и поздравить с юбилеем - как волонтеры БРСМ помогают пожилым могилевчанам

5 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Купить продукты и лекарства, оформить рецепты и даже поздравить с юбилеем - с такими просьбами обращаются могилевчане на горячую линию, которую организовали волонтеры БРСМ. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал исполняющий обязанности первого секретаря Могилевского городского комитета БРСМ Сергей Чичов.

"Наша горячая линия была организована для помощи престарелым, одиноко проживающим людям и ветеранам. Она действует с 20 марта. Всего с обращениями горожан работают около 60 волонтеров, из которых сформированы отряды, - рассказывает Сергей Чичов. - Чаще всего люди звонят с просьбами купить продукты или лекарства, оформить рецепт в поликлинике. Часто просят забрать лекарства в Могилевском областном онкодиспансере".

Среди самых необычных просьб, которые поступали на горячую линию - поздравление с юбилеем. "К нам обратилась женщина в возрасте. Она рассказала, что у ее матери юбилей - 90 лет. Сама женщина не могла ее поздравить: она живет в другом городе и врачи советовали ей не покидать свой дом. Мы не смогли остаться в стороне - организовали все так, как попросили. И все получили долю позитива и хорошего настроения. Потому что сейчас мы, как никогда, нуждаемся в поддержке друг друга".

Ежедневно на горячую линию БРСМ поступает несколько звонков. Как отметил Сергей Чичов, бывают дни, когда просьб совсем мало, а иногда случается наоборот. За это время к волонтерам обратились более 30 могилевчан, некоторые из них просили помочь не один раз.-0-