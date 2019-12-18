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18 декабря 2019, 13:38

Курение, алкоголь, лишний вес - какие факторы риска чаще всего выявляют акции ЗОЖ в Минске

Фото из архива
Фото из архива

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В акциях столичного проекта "Цени свое здоровье!" в этом году приняли участие 885 тыс. минчан, в 2020 году планируется продолжить инициативу по профилактике неинфекционных заболеваний и сделать ее более масштабной, сообщили корреспонденту БЕЛТА в городском Центре здоровья.

Сегодня в Минске на заключительной в этом году акции подводятся годовые итоги проекта "Цени свое здоровье!". Дважды в месяц медработники учреждений здравоохранения проводили мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний. Специалисты выезжали в крупнейшие торговые центры, аптеки и на промышленные предприятия по всему городу.

"Врачи-валеологи, врачи-гигиенисты, специалисты по формированию здорового образа жизни, психологи нацеливают жителей города на здоровьесохраняющее поведение. Удалось скоординировать работу поликлиник в этом направлении. Их сотрудники во время акций предлагали минчанам измерить артериальное давление, рассказывали, как нужно следить за здоровьем и от каких привычек стоит отказаться. Каждый желающий мог ознакомиться с памятками, буклетами, листовками и узнать что-то новое, - рассказала внештатный врач-валеолог комитета по здравоохранению Мингорисполкома Снежана Кавриго. - Всего за этот год состоялось 2470 мероприятий акции, в них участвовали 885 тыс. человек. В том числе 735 тыс. минчан отметили у себя различные факторы риска: курение - 451 тыс., чрезмерное употребление алкоголя - 268 тыс., избыточную массу тела - 388 тыс., нерациональное питание - 465 тыс., низкую двигательную активность - 458 тыс.".

Проект существует не только для профилактики вредных привычек. Каждый желающий мог получить индивидуальное консультирование по вопросам болезней системы кровообращения. Всем участникам предлагали заполнить анкеты по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний. Профессионалы при измерении артериального давления выявили у 719 тыс. человек факторы риска артериальной гипертензии. Еще у 541 тыс. человек отмечено повышенное артериальное давление. Неотложная помощь оказана 55,5 тыс. участников. И 406 тыс. человек были обучены навыкам измерения артериального давления, 450 тыс. получили индивидуальное консультирование.

"Наши сотрудники не просто измеряли давление и общались с людьми. По их жалобам врачи пытались выявить возможные заболевания и направляли на консультацию в поликлинику", - отметила Снежана Кавриго. Так, почти 115 тыс. человек были направлены на консультацию к специалистам: к кардиологам - 35 тыс., терапевтам - 54,5 тыс., 24,5 тыс. - к специалистам другого профиля.

"Конечно, у многих есть свои врачи, к которым они обращаются не первый год. Но есть и такие люди, у которых не хватает времени для похода к врачу. Кто-то случайно оказывался на месте проведения акции и соглашался побеседовать с врачом из интереса, а кто-то с энтузиазмом подходил к вопросу, так как знал, что его или ее беспокоит. Эффект от таких мероприятий очевиден. Поэтому в следующем году мы продолжим проведение акций, а также планируем сделать проект более масштабным", - заключила Снежана Кавриго.

Организаторами проекта выступают городской Центр здоровья и комитет по здравоохранению Мингорисполкома.-0-

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