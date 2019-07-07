Курган Дружбы за годы существования стал местом памяти трех народов - Шерстнев

7 июля, Верхнедвинский район /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Курган Дружбы за 60 лет существования стал местом памяти, символом единения и братства трех народов. Такое мнение высказал сегодня на встрече ветеранов Великой Отечественной войны у этого памятного места председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы хотим, чтобы с каждым годом народная память крепла о тех событиях и пережитом людском горе. Все это для того, чтобы в будущем не допустить войны", - отметил Николай Шерстнев. Он добавил, что молодежи хранить и приумножать традиции, созданные отцами и дедами на Кургане Дружбы.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников акцентировал внимание на том, что участники встречи находятся в историческом и легендарном месте. "В этих непроходимых лесах в 1942 году русские, белорусские и латышские партизаны сформировали то, что сегодня известно как партизанский край. Эта территория стала символом народного героизма, олицетворением праведной мести, человеческой гордости, самопожертвования и жесткого сопротивления", - сказал глава региона.

Михаил Ведерников напомнил, что по итогам войны за самоотверженность и героизм более 311 тыс. партизан были награждены орденами и медалями, 248 человек получили звание Героя Советского Союза. "При этом половину наград - 144 тыс. - получили бойцы, которые сражались на территории Беларуси. Братья белорусы внесли колоссальный вклад в общую победу, и мы, россияне, этого никогда не забудем", - добавил губернатор.

С каждым годом число участников встречи из числа ветеранов Великой Отечественной войны сокращается. Среди тех, кто приехал на юбилейную встречу, 93-летний Николай Сушков из Полоцка. "Еще когда после войны служил в армии, приезжал сюда вместе со своими солдатами. Им ветераны рассказывали о войне. Позже стал ездить с сыновьями, ведь молодежи не просто важно здесь быть, а необходимо знать о том, кто и как воевал", - отметил Николай Сушков.

Солидарен с ним и Владимир Дащенок - один из постоянных участников торжеств на границе Беларуси, России и Латвии. Он в 17-летнем возрасте ушел в партизаны, сражался с врагом в этой местности. "Молодежь правильно делает, что приезжает в эти места и разбивает лагерь. Я с ними ежегодно встречаюсь. Они очень интересуются воспоминаниями и относятся к нам с почтением", - добавил ветеран.

Сегодня на стыке трех государств проходит 60-я международная встреча фронтовиков, партизан и подпольщиков Беларуси, России, Латвии. Встреча началась с возложения цветов и венков - сначала к памятнику комсомолке-разведчице Марии Пынто на территории России, затем - к монументу героям-комсомольцам деревни Прошки на белорусской земле. И в завершение руководство Псковской и Витебской областей передали корзину с цветами латвийской стороне для возложения к монументу Герою Советского Союза Иманту Судмалису. До начала памятных мероприятий его участники, разделенные небольшой речкой Синей, по которой проходит линия границы между Россией и Латвией, махали друг другу, передавали привет и пели хором "Катюшу". Российская сторона в честь юбилейной встречи изготовила памятные медали и вручила некоторым гостям.

Курган Дружбы был насыпан в 1959 году на границе трех республик в честь боевого содружества партизан Беларуси, России и Латвии. Земля для него взята с могил партизан и воинов Красной армии, с мест гибели Александра Матросова, Клавдии Назаровой, Леонида Голикова, Марии Порываевой и других героев. К кургану проложены три аллеи: из Беларуси - березовая, из России - кленовая, из Латвии - липовая. На вершине растет дуб - символ нерушимой дружбы трех народов. На трех гранитных плитах на трех языках написано: "Курган Дружбы воздвигнут на стыке границ трех братских республик в честь боевой дружбы, скрепленной кровью в годы Великой Отечественной войны русских, белорусских и латышских партизан. Открыт 3 июля 1959 года".-0-