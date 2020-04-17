Курс реабилитации в здравницах предоставят инвалидам по зрению Минской области за счет бюджета

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жителям Минской области, имеющим инвалидность по зрению, будет предоставляться бесплатный 15-дневный курс реабилитации в белорусских здравницах. Соответствующее решение Минского областного Совета депутатов №178 от 9 апреля 2020 года "О мерах социальной поддержки лиц с инвалидностью" опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом установлено, что для инвалидов по зрению, зарегистрированных по месту жительства на территории столичного региона, предусматриваются меры социальной поддержки за счет средств областного бюджета в виде курса медико-социальной реабилитации в санаторно-курортных или оздоровительных организациях. Продолжительность курса составляет 15 календарных дней, периодичность - не более одного раза в два года.

Данный вид социальной поддержки предоставляется людям с инвалидностью по заявлению на основании заключения учреждения здравоохранения по месту жительства.-0-