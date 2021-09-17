Курсанты МЧС в День народного единства стали донорами крови

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники и курсанты Университета гражданской защиты МЧС в День народного единства стали донорами крови, сообщили БЕЛТА в вузе.

Представители факультета предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также кафедры физической подготовки и спорта - всего более 30 человек - именно в этот день приняли решение сдать кровь. День донора прошел в Городском центре трансфузиологии 6-й городской клинической больницы Минска.

"Донорство для представителей университета МЧС - это возможность внести свой вклад в жизнь общества. Ведь отдавая свою кровь, спасаешь чью-то жизнь, - отметил организатор мероприятия доцент университета МЧС Евгений Чумила. - Лучше самая малая помощь, чем самое большое сочувствие. Ведь потребность в компонентах донорской крови в лечебных учреждениях по-прежнему высока: в стационарах врачи ежедневно помогают онкологическим больным, жертвам несчастных случаев, роженицам и многим другим".

На протяжении многих лет будущие спасатели и преподаватели Университета гражданской защиты МЧС и его филиалов активно участвуют в днях донора. День донора в вузе - это традиционный совместный проект с Республиканским научно-практическим центром трансфузиологии и медицинских биотехнологий. Он проходит в университете минимум два раза в год.-0-