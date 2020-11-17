Курсирование поездов 18-19 ноября на участке Орша - Минск изменяется из-за ремонта моста

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с проведением работ по ремонту железнодорожного моста между станциями Жодино и Красное Знамя с 07.30 18 ноября до 07.30 19 ноября изменяется расписание и порядок курсирования пассажирских поездов на участке Орша - Минск, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

В межрегиональном и региональном сообщении бизнес-класса 18 ноября отменяются следующие поезда: №703/704, №713/714 Витебск - Минск - Витебск; №711 Витебск - Минск; №762/761, №764/763, №766/765, №768/767 Минск - Орша - Минск.

В межрегиональном сообщении экономкласса отменяется поезд №633/634 Орша - Коммунары - Орша с группой вагонов Гродно - Орша - Коммунары отправлением из Гродно 17 и 18 ноября, из Орши и Коммунаров - 18 и 19 ноября. Также отменяется прицепная группа вагонов Гродно - Коммунары - Гродно в составе поездов №624/633-634/623.

Поезд №680 Гродно - Витебск 18 ноября назначен в сообщении Гродно - Минск, а поезд №679 Витебск - Гродно 19 ноября назначен в сообщении Минск - Гродно.

В БЖД обращают внимание, что сквозное движение поездов региональных линий экономкласса между станциями Жодино и Красное Знамя во время проведения ремонтных работ осуществляться не будет. Поезда отправлением из Минска будут следовать до станции Красное Знамя и обратно, поезда отправлением со станций Орша и Борисов будут следовать до станции Жодино и обратно.

Перевозка пассажиров между станциями Жодино и Красное Знамя будет организована автобусами по железнодорожным билетам с остановками по требованию возле станций Жодино Южное и Барсуки.

Информацию о расписании движения поездов можно уточнить на станциях, остановочных пунктах, в контакт-центре БЖД по телефону 105, в разделе "Услуги пассажирам" на сайте pass.rw.by и в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд" до начала совершения поездки.

Белорусская железная дорога приносит извинения за причиненные неудобства.-0-