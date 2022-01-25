Курсы для потенциальных экскурсоводов организуют в Пинске

25 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Курсы для желающих стать аттестованными экскурсоводами организуют в Пинске, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела спорта и туризма горисполкома Сергей Владимиров.

Курсы будут организованы на базе Полесского государственного университета. Первая встреча, которая пройдет в формате собеседования с потенциальными экскурсоводами, запланирована на 26 января в центральной городской библиотеке. Туда приглашаются все заинтересованные без каких-либо ограничений в профессии и возрасте.

"Такие курсы мы планировали организовать еще в прошлом году, но вмешался коронавирус. Дело в том, что в городе остро стоит проблема с кадрами в туристической сфере. Сейчас в Пинске лишь семь аттестованных экскурсоводов, и почти все они - уже немолодые люди. Может возникнуть ситуация, когда некого будет направить к экскурсионной группе. Кроме того, мы все чаще замечаем заезжих или так называемых "серых" экскурсоводов. Достоверность информации, которую они излагают о нашем городе, нередко, мягко говоря, не соответствует действительности", - отметил Сергей Владимиров.

По его словам, предварительные данные свидетельствуют о росте внутреннего и въездного туризма в Пинске. Так, по итогам прошлого года экспорт туристических услуг вырос практически в три раза и составил около $450 тыс. (в 2020 году - $150 тыс.). "Конечно, нам еще далеко до доковидного 2019 года, когда экспорт туруслуг оценивался в $1,2 млн. Но мы видим, что люди переориентировались и все чаще путешествуют по своей стране, интересуются ее историей, активизировались школьники. Думаю, Год исторической памяти еще больше этому будет способствовать", - сказал начальник отдела горисполкома.

Новых экскурсоводов в Пинске надеются подготовить уже к маю, то есть к началу нового туристического сезона.-0-