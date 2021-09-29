Кушнаренко: у Житковичского ТБЗ есть четкая стратегия развития

29 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житковичский торфобрикетный завод занимает достойное место в топливно-энергетическом балансе страны и продолжает развиваться и модернизироваться. Об этом сообщил генеральный директор ГПО "Белтопгаз", член Совета Республики Алексей Кушнаренко во время посещения Житковичского ТБЗ и поздравления коллектива предприятия с 50-летием, передает корреспондент БЕЛТА.

Направления развития и дальнейшая модернизация Житковичского ТБЗ согласованы с производственным объединением "Белтопгаз". Основные векторы обозначены в Программе комплексной модернизации торфяных производств на 2021-2025 годы. В частности, речь о наращивании заводом площадей добычи торфа, увеличении объемов реализации топливной продукции потребителям, поиск новых рынков сбыта и экспортных направлений.

Генеральный директор ГПО "Белтопгаз", член Совета Республики Алексей Кушнаренко отметил, что Житковичский торфобрикетный завод занимает достойное место в топливно-энергетическом балансе страны. "У этого предприятия, как и у остальных торфяных заводов, есть четкие стратегии развития. Вместе с заводами будут развиваться и населенные пункты, в которых они находятся", - сказал он.

Руководство министерства энергетики также поддерживает планы развития предприятия. "С учетом производственного и технологического потенциала предприятия, полагаю, есть хорошие перспективы для успешной реализации поставленных задач", - сказал министр энергетики Виктор Каранкевич.

Среди ближайших перспектив - четвертая очередь модернизации предприятия. Уже готовится проектно-сметная документация. В следующем году, по словам директора ОАО "Житковичский ТБЗ" Сергея Тоболича, приступят к реализации проекта. Он даст ощутимый экономический эффект как по энергосбережению, так и производству, созданию более комфортных условий труда.

Житковичский торфобрикетный завод - одно из крупнейших предприятий торфяной отрасли Беларуси, единственное в Гомельской области. Сегодня это современное предприятие, которое поставляет свою продукцию не только населению и предприятиям Гомельского региона, но и соседям - в Брестскую область, а также реализует ее на экспорт.-0-