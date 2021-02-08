Квартал электродомов планируют построить в Ивацевичах

8 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичах (Брестская область) в этом году построят первый в районе электродом, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Андрей Регес.

Электродом возведут в строящемся микрорайоне Кленовка. "К двум прилегающим к нему домам, построенным в прошлом году, подведен газ. Планируется, что оставшиеся 15 домов в этом квартале многоквартирной застройки будут использовать электрическую энергию для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи, - рассказал Андрей Регес. - Перспектива на ближайшую пятилетку - строить в Кленовке каждый год по два таких дома". К строительству 40-квартирного электродома, ориентировочно, приступят в апреле. В пятиэтажке предусмотрены лифты. Ее ввод в эксплуатацию намечен на декабрь.

В Ивацевичском районе в этом году планируют построить 15 тыс. кв.м жилья, в том числе более 65% - индивидуального. Помимо электродома в Кленовке, в Ивацевичах возведут еще многоэтажку на 30 квартир. Также в городском поселке Телеханы сдадут в эксплуатацию многоквартирный дом, где смогут поселиться 24 семьи.

"Думаю, лет 5-7 вопрос выделения участков для многоквартирной застройки стоять не будет. Мы только подступились к Кленовке. Для индивидуального жилья разработали квартал застройки Михновичский, рассчитанный примерно на 120 участков. Его нужно минимально обеспечить инфраструктурой (построить дороги и протянуть коммуникации)", - добавил зампредседателя райисполкома.-0-