25 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Квартал электродомов построят в Витебске, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела архитектуры и градостроительства Витебского горисполкома Игорь Кадушко.

Квартал займет территорию в 6 га по ул. Максима Горького. Участок граничит с ул. Воровского и предприятием "Витебский горплодовощторг". На нем будет построено 5 многоквартирных жилых домов (3 - КПД и 2 кирпичных). Отопление, горячее водоснабжение, пищеприготовление - все будет обеспечиваться за счет использования электроэнергии. С этой целью предусмотрено строительство дополнительных электроподстанций. Также для удобства жителей здесь возведут торговый объект и новый детский сад на 75 мест.

В план застройки попали четыре частных дома. Во время общественного обсуждения договоренности с их владельцами о сносе достигнуты, они получат право на получение новых квартир.

Детальный план застройки нового квартала сейчас находится на экологической экспертизе. Начало его возведения запланировано на июль 2021 года.

Первый экспериментальный дом с электроотоплением был построен в Витебской области в 2018 году в Лиозно, второй заселен в этом году в Витебском районе. "Таким образом, определенный опыт по возведению таких объектов специалисты строительного комплекса региона уже наработали, а с учетом ввода БелАЭС эксплуатация электродомов представляется особо перспективной", - добавил Игорь Кадушко.-0-