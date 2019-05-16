Квест "Дорогами Победы" проведет молодежь Полоцкого района

16 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Патриотический квест "Дорогами Победы", приуроченный к 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, объединит сегодня молодежь Полоцкого района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Полоцкого райисполкома.
Участниками квеста станут семь команд учащихся учреждений среднего специального и профессионально-технического образования района. В начале мероприятия ребята проведут митинг и возложат цветы к памятнику Освободителям Полоцка, почтив память павших воинов. Затем команды получат тематическое задание в конвертах и отправятся по маршрутам. На каждой игровой точке команду в полном составе будет встречать волонтер, выполняющий роль ведущего и координирующий дальнейшее прохождение квеста. Участникам предстоит поучаствовать в викторине, складывании пазлов, разгадывании кроссвордов, фотосессии, изготовлении бутоньерки "Цветы Великой Победы", продемонстрировать навыки оказания первой медицинской помощи.
Организаторы конкурса - отдел идеологической работы и по делам молодежи Полоцкого райисполкома, Полоцкая районная организация БРСМ.-0-
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