Квест "Молодежный перекресток" пройдет в старинном парке Гомеля

8 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Квест-игра "Молодежный перекресток" пройдет в Гомельском дворцово-парковом ансамбле 9 октября, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Оригинальный проект реализуется на территории государственного историко-культурного учреждения "Гомельский дворцово-парковый ансамбль". Главными действующими лицами станут учащиеся среднеспециальных учебных заведений Центрального района Гомеля.

Командам предстоит пройти маршрут, выполняя 12 заданий на игровых точках-станциях. Путь по аллеям тенистого парка будут указывать QR-коды и подсказки. На старте участникам выдадут маршрутный лист с порядком прохождения станций.

Победит команда, которая быстрее всех преодолеет путь.

Как рассказали в Центральном РК ОО БРСМ, квест-игра нацелена на формирование патриотического сознания молодых людей и чувства гордости за свой родной край, пропаганду здорового образа жизни, умения работать в команде.-0-