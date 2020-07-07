Квест по дому-музею и артисты на ходулях - в Витебске отметят день рождения Шагала

7 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске сегодня в Доме-музее Марка Шагала отметят день рождения художника. Белорусский театр "Лялька" совместно с Музеем Марка Шагала проведет музейно-театральный вечер "З днём народзінаў, Марк!", сообщили БЕЛТА в театре.

Мероприятие начнется в 21.00. Для гостей подготовили квест по музейной экспозиции и уличный перформанс "Зыход", посвященный жизни и творчеству известнейшего художника из Витебска. Публику ждут нестандартные вопросы и необычное зрелище - спектакль, в котором артисты на ходулях будут работать с куклами разных систем и размеров. Главное, чтобы погода не внесла коррективы в праздник.

Марк Шагал - всемирно известный художник, родился в Витебске. Помимо графики и живописи, занимался сценографией. Также Шагал расписал плафон парижской Оперы Гарнье. Мастер - один из самых известных представителей художественного авангарда XX века. В Витебске находятся Дом-музей и Арт-центр Марка Шагала. В городе проводятся Шагаловские чтения и пленэры. В 2018 году в старинном здании после реконструкции открыли Музей истории Витебского народного художественного училища. Учебное заведение более 100 лет назад создал Шагал.-0-