Квест по электробезопасности для детей разработали гомельские энергетики

3 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Квест-игру "Путешествие по стране Электробезопасности" для детей и подростков разработали в РУП "Гомельэнерго", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Мероприятие рассчитано на детей школьного возраста. Каждой команде-участнику выдается маршрутный лист. Соревнуясь и познавая, ребята отправляются в "Путешествие…" и выполняют задания на разных этапах. На игровых точках-станциях участников встречают представители "Гомельэнерго", разъясняют азы безопасности. Также юные гомельчане могут познакомиться с бригадой электромонтеров, узнать об особенностях работы и примерить рабочую экипировку энергетиков. Ни один участник игры не остается без подарков, поощрительных призов и полезных навыков. Как рассказали в пресс-службе, главная задача - проинформировать детей и сработать на предотвращение несчастных случаев.

С правилами познавательной игры уже смогли ознакомиться и пройти квест юные жители региона. В преддверии летних каникул Учебный центр РУП "Гомельэнерго" совместно с Гомельскими электрическими сетями провели квест-игру в областном центре.

Планируется, что подобные квесты будут организованы также в детских лагерях на период летних каникул. На протяжении четырех заездов померяться знаниями по электробезопасности смогут ребята, отдыхающие в оздоровительном лагере на базе санатория "Василек" филиала "Гомельские тепловые сети".

"Путешествие по стране Электробезопасности" - одна из форм работы с детьми по профилактике электротравматизма. Среди целей - формирование сознательного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, приобретение практических навыков и умений поведения с электроприборами.-0-

Фото РУП "Гомельэнерго"