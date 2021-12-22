Квест по Верхнему городу организуют для жителей и гостей столицы с 25 декабря по 2 января

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Квест по Верхнему городу организуют для жителей Минска с 25 декабря по 2 января. Об этом журналистам сегодня рассказал начальник управления культуры Мингорисполкома Виталий Брель во время пресс-конференции в столице, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время выступления Виталий Брель отметил, что в период новогодних и рождественских праздников в Минске организуют более 200 тематических мероприятий. Массовые гулянья развернутся на площадке около Дворца спорта и возле городской Ратуши. "В Верхнем городе с 25 декабря по 2 января для жителей и гостей столицы три раза в день планируют проводить развлекательную интерактивную программу. В 12.00 здесь будет стартовать квест, который мы сделали вместе со столичными музеями. Участники получат подарки. А в 17.00 и 20.00 зрителям покажут театрализованное представление "Новогодний космолет. Путь к Земле", во время которого актеры будут взаимодействовать с присутствующими, вовлекать их в действие", - рассказал начальник управления культуры.

Второй центральной площадкой станет территория около Дворца спорта, где организуют праздничные мероприятия. Так, 25 декабря здесь пройдет концерт "Музыка объединяет" с участием коллективов со всех уголков Беларуси, одним из хедлайнеров станет Александр Солодуха, а в ночь с 31 декабря на 1 января на площадке организуют музыкальное мероприятие "Шкатулка желаний" с участием звезд белорусской эстрады, среди которых Ирина Дорофеева, Алена Ланская, Тео, Ольга Рыжикова. Также предусмотрена интерактивная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Следующее праздничное мероприятие пройдет 1 января в 19.00. На площадке для населения подготовят молодежную танцевальную программу с диджеями и кавер-бендами. Одним из хедлайнеров станет группа "Дрозды". Завершит цикл мероприятий музыкальный концерт 7 января, во время которого будут исполнены рождественские песни и калядки. Планируется выступление "Песняров".

Как отметил Виталий Брель, комплекс сцены возле Дворца спорта в этом году будет выглядеть как арт-объект в форме снежинки. Остановка общественного транспорта рядом со спортивным комплексом во время проведения мероприятий будет закрыта.-0-