Квесты, конкурсы, интерактив - профсоюзы Гомельской области направят Br300 тыс. на подарки детям

29 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзы Гомельской области начали масштабную поздравительную кампанию для детей особых категорий, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном объединении профсоюзов.

Член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по законодательству и государственному строительству, председатель Гомельского областного объединения профсоюзов Алексей Неверов поздравил сегодня с наступающим Новым годом воспитанников Улуковской вспомогательной школы-интерната. Сенатор уверен, канун новогодних и рождественских праздников - время делать добро, дарить свою заботу, любовь и внимание. "Особенно хочется поделиться своим теплом с детьми, которые в силу жизненных обстоятельств находятся в школах-интернатах, детских домах, домах ребенка, социальных приютах, где воспитывают детей-сирот, детей-инвалидов и ребят, оставшихся без попечения родителей. Не забываем навестить и ребятишек, которые в это время находятся в больницах", - отметил он.

Во вспомогательной школе-интернате находятся 125 детей, 78 из которых - сироты и ребята, оставшиеся без попечения родителей. Алексей Неверов поздравил всех с наступающими праздниками и пожелал исполнения самых заветных желаний. Не обошлось и без приятных сюрпризов. "Дарить всегда приятно - ты видишь в глазах ребенка улыбку, радость и сам вспоминаешь свое детство", - поделился сенатор.

Многолетней доброй традицией стала ежегодная благотворительная акция "Профсоюзы - детям", которая помогает дарить радость ребятам из разных уголков страны. В Гомельской области председатели профсоюзных организаций выбирают разнообразные формы поздравления детей. Это квесты, интерактивные программы, новогодние утренники, посещение Дворцов культуры и театрально-зрелищных учреждений, приобретение для ребят пригласительных билетов на главную елку страны. Акция нацелена также на поддержку многодетных и малообеспеченных, опекунских, приемных семей.

На поздравительную миссию в регионе планируется направить порядка Br300 тыс. "Для ребят готовят сладкие новогодние подарки, организуют развлекательные игры, конкурсы. Прикладываем максимум сил, чтобы создать детям праздничное новогоднее настроение", - подчеркнул сенатор.-0-