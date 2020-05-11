Лаборатория ДНК-технологий Гродненского аграрного университета начала выполнять тесты на COVID-19

11 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/ Лаборатория ДНК-технологий Гродненского государственного аграрного университета начала выполнять тесты на COVID-19, она стала пятой в области, работающей в этом направлении, передает корреспондент БЕЛТА.

Начальник отдела молекулярно-генетической экспертизы Елена Юрченко и младший научный сотрудник отдела молекулярно-генетической экспертизы Светлана Змитревич

Руководитель научно-исследовательской лаборатории "ДНК-технологий" Гродненского государственного аграрного университета Ольга Епишко

"Лаборатория изначально была создана для решения отраслевых задач в сельском хозяйстве, однако сегодня наши мощности востребованы и со стороны здравоохранения. Наша лаборатория аккредитована, получено разрешение для работы с условно-патогенными микроорганизмами", - рассказала руководитель научно-исследовательской лаборатории ДНК-технологий Гродненского государственного аграрного университета Ольга Епишко.

Младший научный сотрудник отдела молекулярно-генетической экспертизы Светлана Змитревич

По ее словам, лаборатория оснащена самым современным оборудованием для ПЦР-диагностики, которое позволяет со стопроцентной вероятностью при правильном заборе биологического материала выявить наличие вируса.

"Работают в этом направлении специалисты отдела молекулярно-генетических экспертиз. У них есть полномочия выполнять такой вид деятельности", - рассказала Ольга Епишко. Сегодня в лаборатории приступают к первой партии анализов. Биологический материал будет поступать со всей области. Результаты будут выдавать в тот же день.

"Налажено хорошее взаимодействие с поликлиниками, больницами. Отмечаем и четкий подход к обеспечению всеми необходимыми защитными средствами", - подчеркнула руководитель лаборатории.

В смену здесь планируют обрабатывать до 200 тестов. При необходимости это количество будет увеличено.-0-

Фото Леонида Щеглова