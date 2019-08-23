Лаборатория дополненной реальности и состязания роботов - в Дзержинске прошла областная педконференция

23 августа, Дзержинск /Корр. БЕЛТА/. Конференция педагогических работников "Компетенции будущего для эффективного развития Минщины" состоялась сегодня в Дзержинске, передает корреспондент БЕЛТА.

На площади у городского Дома культуры и в фойе развернулись тематические выставки, где были презентованы достижения системы образования столичного региона. Посетители могли ознакомиться с работой лаборатории дополненной реальности, получить консультации психологов, стать зрителями состязаний роботов и выступлений беспилотных летательных аппаратов. Были организованы мастер-классы, выступления учащихся по различным видам спорта, флешмоб. Гостям представили методический IT-холдинг, областной клуб "Молодой директор" и областной ресурсный центр по работе со школьными СМИ.

Для юных журналистов области на базе редакции районной газеты "Узвышша" провели мастер-класс. Также им показали местную типографию, где когда-то печаталась районная газета. Ребятам предложили отточить журналистские навыки на практике: школьники поучаствовали в пресс-подходе и смогли задать свой вопрос председателю Миноблисполкома Анатолию Исаченко.

На пленарном заседании были подведены итоги предыдущего учебного года, определены стратегические ориентиры деятельности. Лучшие педагоги, ветераны педагогического труда, молодые специалисты, которые прибыли на работу в центральный регион, получили награды за успехи в работе. Завершился большой педагогический форум праздничным концертом.

В традиционном августовском мероприятии приняли участие представители Министерства образования, руководители структурных подразделений облисполкома, лидеры профсоюзного движения, учителя, молодые специалисты, ветераны педагогического труда, руководители предприятий - заказчиков кадров. Всего конференция собрала около 3 тыс. человек.-0-