Лаборатория по обследованию на COVID-19 откроется на автовокзале "Центральный" 21 сентября

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской центр гигиены и эпидемиологии с 21 сентября откроет новую лабораторию по обследованию на COVID-19 для пассажиров автотранспорта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

С 21 сентября на территории автовокзала "Центральный" (ул.Бобруйская, 6-1, 2-й этаж, комната матери и ребенка) будут доступны два вида тестирования на коронавирусную инфекцию. Речь идет о стандартном тестировании методом ПЦР (получение результата за 24 часа, по предварительной электронной записи) и экспресс-анализе (получение результата в течение 30 минут, в порядке очереди).

Запись на проведение стандартного тестирования методом ПЦР будет открываться ежедневно с 9.00 на один день (например, с понедельника по четверг запись открывается на следующий день, в пятницу - на субботу и понедельник) на сайте Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.

В будние дни лаборатория будет работать с 9.00 до 18.00 (технический перерыв - 12.00-13.00), в субботу - с 9.00 до 12.00.

Стоимость стандартного тестирования методом ПЦР по состоянию на 1 сентября для резидентов составляет Br31,73, с внесением в систему "Путешествую без COVID-19" - Br35,33, для нерезидентов - Br44,42 или Br48,02, если требуется внесение в систему "Путешествую без COVID-19".

Экспресс-анализ на COVID-19 (ДЭТ Ag) для резидентов будет стоить Br38,51, для нерезидентов - Br44,64.

Результат лабораторного тестирования на инфекцию COVID-19 выдается на двух языках - русском и английском с QR-кодом.

Для проведения исследования необходимо иметь копию паспорта, копию билета или другого документа, подтверждающего выезд, а также документ, подтверждающий оплату.

Информацию о работе лабораторий в Национальном аэропорту, на железной дороге, автовокзале "Центральный" и по ул.Бровки, 13, можно узнать в будние дни по телефону 8(017) 319-69-84 с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00.-0-