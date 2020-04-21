Лабораторию кожвендиспансера в Бресте перепрофилировали для диагностики COVID-19

21 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Бактериологическая лаборатория Брестского областного кожно-венерологического диспансера перепрофилирована для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач учреждения здравоохранения Михаил Ленев.

"Мы открыты в помощь областному центру гигены, эпидемиологии и общественного здоровья, где развернута основная ПЦР-лаборатория. У нас была своя бактериологическая лаборатория, но мы главным образом выявляли инфекции, передающиеся половым путем. С 18 апреля она перепрофилирована на диагностику вируса COVID-19. Ничего сложного - просто поменяли немного профиль с учетом сегодняшней ситуации", - сказал главврач диспансера.

По словам Михаила Ленева, организационно перепрофилирование не потребовало много усилий. "У нас оборудование было. Дали другие реактивы. Станция переливания крови передала ламинарные шкафы: у нас их не было до этого, поскольку методика не предполагала их использование. Поменялся режим работы, меры предосторожности усилены: раньше были обычные медицинские халат и шапочка, сейчас - защитные комбинезоны", - отметил он.

В лаборатории диспансера работают 20 человек. Материалы на исследование сюда доставляют из лечебных учреждений Бреста и Брестского района, в том числе из областной и центральной городской больниц, поликлиник. Максимальная мощность лаборатории - 150 исследований в сутки. С момента открытия здесь уже проверили 137 проб, из которых четыре оказались положительными.

ПЦР-лаборатория в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья развернута 4 апреля. Ее мощность - 300 проб в сутки. По информации главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома, в двух лабораториях области на сегодня выполнен 3491 тест на коронавирус, в том числе за прошедшие сутки - 299 исследований.-0-