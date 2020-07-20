Лагерь для трудных подростков открыли в 103-й Витебской воздушно-десантной бригаде

20 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Во время летних каникул в 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде совместно с УВД Витебского облисполкома организовали военно-спортивный лагерь для трудных подростков, передает корреспондент БЕЛТА.

В бригаде более десяти лет подряд для учащихся из Витебска организовывают военно-спортивный лагерь дневного пребывания. С 2019 года здесь начали проводить мероприятия и для трудных подростков. Сегодня в соединении прошло торжественное открытие второго сезона. В первый день на показательные выступления бойцов и на экскурсию по воинской части пришли 15 школьников.

Ребята в бригаду будут приходить на полдня в течение двух недель. Они посетят занятия по инженерной, физической, строевой, огневой подготовке с возможностью изучать стрелковое оружие, попробуют свои силы и в специальных упражнениях для десантников. Ребята смогут также пообщаться с солдатами и узнать из первых уст о срочной службе. Подготовили для них и культурную программу.

Заместитель командира 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады гвардии подполковник Денис Кривенцов отметил: главное, чтобы школьники не просто слушали и смотрели, но и сами знакомились с оружием, держали части парашюта, пробовали все на себе. Несмотря на ограничения в фотографировании на территории бригады, подросткам разрешили сделать снимки на память во время работы лагеря.-0-